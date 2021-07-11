Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски 68-летнего пенсионера из Ухты Анатолия Решетенко. Мужчина ушел рано утром из дома 10 июля и пропал.

Как сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер был найден живым, однако о физическом его состоянии не уточняется. Ранее добровольцы заявили, что пропавшему требуется медицинская помощь.

О причинах и обстоятельствах исчезновения ухтинца также не сообщается.

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