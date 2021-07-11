В Сыктывкаре 107 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Названы города и районы, в которых зафиксировано больше всего заражений Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре зарегистрировано 107 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это делает столицу Коми самой зараженной в рейтинге по заболеваемости коронавирусом.

Следом идет Ухта. Здесь зафиксировано почти в три раза меньше случаев инфицирования (40 новых фактов), сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район. Здесь за минувшие сутки диагноз был поставлен еще 24 жителям Коми.

Также существенный рост замечен в Усинске (21) и Корткеросском районе (20). Всего за прошедшие 24 часа положительный результат на коронавирус получили 289 человек.

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