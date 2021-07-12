Боксер из Коми победил на первенстве Европы

Фото: пресс-службе Минспорта Коми.

Спортсмен из Сосногорска Егор Колосков стал победителем первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования завершились в воскресенье, 11 июля.

Колосков выступал в весовой категории 52 кг. Он уверенно побеждал на всех этапах. Впрочем, ничего кроме золотой медали от Егора и не ожидали, хотя конкуренция на состязании была сильнейшая. В столицу Грузии, где проходило первенство, съехались представители 29 стран.

Но Колосков уже не раз доказывал, что он один из сильнейших молодых боксеров. В частности, в апреле он взял золото на первенстве России, напоминает пресс-службе Минспорта Коми.

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