Жителей Коми уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги»

Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм уведомления граждан Фото: Архив "КП"

С 11 июля в России стартовал новый механизм уведомления граждан о полагающихся им выплатах. Об этом сообщили в Минтруда и Минцифре России. Предполагается, что обновленная схема будет опробована на единовременных выплатах на ребенка-школьника, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин.

- Если уведомление с портала госуслуг вдруг не пришло в период с 11 по 14 июля, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом, - объяснил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, на портале сейчас накопилось достаточно информации, чтобы «Госуслуги» сами заполняли нужную форму заявления для получения 10 тысяч рублей. Как только портал закончит работу с документами, пользователю придет приглашение в «личный кабинет» с просьбой проверить корректность данных, которые уже нужно будет только подтвердить и отослать в ПФР.

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