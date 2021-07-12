«Он очень хотел жить»: в Коми скорбят по трагически погибшему многодетному отцу

Фото: из личного архива погибшего

В Ижемском районе Коми на реке Печоре трагически погиб 63-летний пенсионер по имени Прокопий. Мужчина отправился на рыбалку, однако все обернулось печальным исходом: он выпал из лодки и ушел на дно. Тело многодетного отца искали несколько дней, пока его семья надеялась на чудо.

Дочь погибшего Анна до сих пор не может поверить в произошедшее. С момента трагедии она не перестает обращаться к своему отцу в личном блоге, в котором находит свое утешение. Женщина посвящает папе стихи и просит простить их за все.

- Умоляю вернись… Только вернись и больше ничего не надо... Ты же очень хотел жить, - обращается к Прокопию дочь.

Она также рассказала, что в день трагедии ее отец был один на реке, а не с сыном, как сообщалось ранее. Мужчина не дожил до своего 64-го дня рождения меньше двух недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прости, сынок»: в Коми нашли тело пропавшего на Сысоле рыбака (подробности)