Исследование: житель Коми сможет накопить 1 млн рублей за 15 лет

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Житель Коми сможет накопить один миллион рублей за 15 лет и 4 месяца. Такие данные озвучили эксперты, принявшие участие в исследовании РИА «Новости».

В статье говорится, что доля работников в регионе, которые даже за 30 лет не смогут получить такую сумму, составила 5,2%. Напомним, сейчас в республике средняя зарплата составляет менее 58 тысяч рублей.

По данному показателю Коми находится на 13 месте рейтинга. Лидерами являются Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий АО. Там, чтобы в копилке оказался сумма с шестью нулями, потребуется 7,8 и 8,6 лет соответственно.

Больше всего времени на накопление придется потратить жителям Кабардино-Балкарской республики. Там на это потребуется четверть века.

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