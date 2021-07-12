С 1 сентября в Коми увеличат размер больничных по уходу за детьми

Фото: pexels.com
С 1 сентября в России увеличат размер больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет. Теперь он будет составлять 100% от заработка. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минтруда.
Уточняется, что Фонд соцстрахования сам будет производить расчеты на основании больничного листка, дополнительные документы предоставлять не нужно.
Также в ведомстве отметили, что работодатели не потеряют свои средства: выплаты будут производить за счет ФСС. К слову, новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Коми уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги» (подробности)