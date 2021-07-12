С 1 сентября в Коми увеличат размер больничных по уходу за детьми

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С 1 сентября в России увеличат размер больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет. Теперь он будет составлять 100% от заработка. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минтруда.

Уточняется, что Фонд соцстрахования сам будет производить расчеты на основании больничного листка, дополнительные документы предоставлять не нужно.

Также в ведомстве отметили, что работодатели не потеряют свои средства: выплаты будут производить за счет ФСС. К слову, новая мера поддержки коснется полутора миллионов россиян.

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