В Коми пропал 35-летний кареглазый сыктывкарец

Фото: отряд «ЛизаАлерт» Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми просит помощи в розыске 35-летнего жителя Сыктывкара.

Созонов Владислав Олегович вышел из дома еще 7 июля и вот уже неделю о нем ничего не известно.

Волонтеры дают примеры на своей странице «ВКонтакте»: рост 170, обычного телосложения, карие глаза и светло-русые волосы.

Поисковики просят сообщать новости о пропавшем по бесплатному телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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