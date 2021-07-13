В Коми главврача Печорской ЦРБ, обвиняемого в мошенничестве, отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба Печорской администрации

Главный врач районной больницы в Печоре Сергей Хорев отправлен под домашний арест. Ранее мужчину арестовали правоохранители. Врача подозревают в мошенничестве, связанным с недвижимостью, уточняет издание БНК.

С 12 июля Хорев обязан находиться в Сыктывкаре по месту прописки.

Напомним, главврач был взят под стражу 9 июля. Накануне руководитель республики Владимир Уйба высоко оценил его работу в сфере привлечения новых кадров и ставил в пример коллегам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший глава Коми Владимир Торлопов выйдет на свободу условно-досрочно (подробности)