В Коми пропала 64-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

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В Коми начались поиски 64-летней жительницы Ижемского района Галины Хозяиновой. Женщина ушла в сторону леса, расположенного в селе Кельчиюр, и пропала. На поиски пенсионерки вышло все село.

Как сообщает издание БНК, женщина нуждается в медицинской помощи: у Галины Хозяиновой диагностирован сахарный диабет и ей необходимы уколы инсулина.

Уточняется, что о пенсионерке нет вестей уже практически сутки. Сейчас в лесу работают спасатели, полиция и кинологи. По предварительным данным, женщина ушла за вениками, взяв с собой тачку.

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