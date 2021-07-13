Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 12:58

В Коми завершены поиски пропавшего после ссоры с другом мужчины

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми завершены поиски жителя Сосногорского района. Мужчина пропал в ночь с 11 на 12 июля после конфликта со своим другом.

Как уточняет «Комиинформ», ссора возникла во время поездки на скутере по деревне Пожня. Один из участников конфликта решил закончить разговор и отправился пешком вдоль железной дороги, однако уже глубокой ночью мужчина понял, что потерялся. Он позвонил в службу спасения и назвал свои координаты.

Сообщается, что к утру 12 июля пропавший уже был найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропала 64-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи (подробности)