За сутки в Сыктывкаре 94 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 13 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 94 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 78 человек, а за все время – 45 803. В Коми зафиксировали 286 новых случаев заболевания коронавирусом, а за все время – 50 120.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 94 случая, Ухте – 41, Корткеросском районе – 20, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 3743 человека. За сутки с учета сняли 260 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За сутки скончались пятеро пациентов, а за все время – 1086. По состоянию на вторник, 13 июля, в Коми 157 305 человек сделали прививки от коронавируса.

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