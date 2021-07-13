В Сыктывкаре нашли пропавшего 53-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре нашли пропавшего Богомолова Михаила Сергеевича 1968 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 53-летний мужчина пропал еще 18 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост пропавшего – 172 сантиметра, он худощавого телосложения с черными вьющимися волосами и усами. Позднее в поисковом отряде сообщили, что мужчину нашли. Уточняется, что Богомолов жив. При каких обстоятельствах нашли пропавшего, не уточняется. Где мужчина был все это время, также не уточняется.

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