Жительница Коми попросила сына помочь инсценировать ее изнасилование

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Совершенно дикая история произошла в Сосногорске. Женщина пыталась инсценировать изнасилование с помощью собственного сына.
Мать с сыном и знакомым выпивали. Мужчины поссорились, гостю досталось кулаками. Но мстительной даме показалось этого мало. Вдобавок она опасалась жалоб в полицию от избитого. И сделала ход на опережение.
Сняла с себя свитер и попросила сына порвать его. Как установил суд, сын не знал, для чего он это делает.
После этого женщина позвонила в экстренные службы и сообщила об изнасиловании. После она продолжала утверждать это в дежурной части полиции и следователю Следкома по г. Сосногорску.
Однако проверка показала, что сообщение является заведомо ложным. В результате женщина сама оказалась на скамье подсудимых по уголовному делу. Там она раскаялась в ложном доносе.
Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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