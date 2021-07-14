Жительница Коми попросила сына помочь инсценировать ее изнасилование

Фото: архив КП

Совершенно дикая история произошла в Сосногорске. Женщина пыталась инсценировать изнасилование с помощью собственного сына.

Мать с сыном и знакомым выпивали. Мужчины поссорились, гостю досталось кулаками. Но мстительной даме показалось этого мало. Вдобавок она опасалась жалоб в полицию от избитого. И сделала ход на опережение.

Сняла с себя свитер и попросила сына порвать его. Как установил суд, сын не знал, для чего он это делает.

После этого женщина позвонила в экстренные службы и сообщила об изнасиловании. После она продолжала утверждать это в дежурной части полиции и следователю Следкома по г. Сосногорску.

Однако проверка показала, что сообщение является заведомо ложным. В результате женщина сама оказалась на скамье подсудимых по уголовному делу. Там она раскаялась в ложном доносе.

Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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