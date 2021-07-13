В Коми осудят 23-летнего парня за смертельное ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка

Фото: из личного архива погибшей

В Коми состоится суд над 23-летнем парнем, по вине которого в страшной аварии скончалась 15-летняя девочка. ДТП произошло в мае этого года на 116 км автодороги «Сыктывкар-Ухта». Легковушка, за рулем которого был молодой человек, вылетела в кювет и опрокинулась. В салоне в это время были друг обвиняемого и ровесница погибшей.

Медицинское освидетельствование показало, что в день трагедии парень был пьян. Также расследование правоохранительных органов выявило, что несовершеннолетние девочки были не пристегнуты в момент аварии.

- В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ход дела в пресс-службе СК по Коми.

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