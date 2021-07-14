В колонии Коми осужденные заработали на новую медчасть

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

В ИК № 42 в Княжпогостском районе Коми появилось новое здание медчасти, которое оснастили всем необходимым оборудованием.

Здесь есть даже стоматологический кабинет, цифровой флюорографический аппарат и мобильную рентгенологическую установку.

Здание построили за счет дохода от производственной деятельности учреждения, подчеркивает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

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