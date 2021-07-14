В Сыктывкаре девочки-подростки потушили Вечный огонь

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре неизвестные девушки потушили Вечный огонь в парке. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика запечатлено, как мемориальное сооружение тлеет и окутано белым дымом. Также на видео попали и девушки, которые и потушили символ вечной памяти о павших воинах: они быстрым шагом уходят с места инцидента.

Сообщается, что на данный момент Вечный огонь исправен, а нарушительницы задержаны и их личности установлены.

Ролик, как и ожидалось, собрал многочисленные комментарии от пользователей, в основном негативные. Некоторые горожане требуют посадить девушек аж на 12 лет в тюрьму.

- Выпороть и на 12 лет. А эти малолетки с их родителями будут над тобой смеяться, - негодует Полина В.

Многие комментаторы поддержали предыдущего оратора и согласились с тем, что только физическое наказание образумит девушек.

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