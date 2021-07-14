В честь столетия Коми выпустили трехрублевую монету

Фото: Банк России

В среду, 14 июля, Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвященную 100-летию Коми. Об этом сообщает республиканской отделение Центробанка.

Речь идет о серебряной монете номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Коми». Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, проба сплава — 925. Она имеет форму круга диаметром 3,9 сантиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты изображен российский герб, а также имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, дата, обозначение металла, проба сплава, а также товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты имеется изображение персонажа прозаического эпоса – богатыря Перы, – стоящего рядом с молодой сосной, справа —изображения здания СГУ, монумента трудовой славы Коми АССР и столбов выветривания Маньпупунер. Вверху — герб Республики Коми. Имеются надписи, справа в две строки: «100 лет», внизу по окружности в обрамлении элементов национального орнамента: «Республика Коми». Боковая поверхность монеты рифленая, ее тираж - 3 тысячи штук.

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