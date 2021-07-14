В Сыктывкаре нашли пропавшего 35-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре нашли пропавшего 35-летнего Созонова Владислава Олеговича. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, сыктывкарец пропал еще 7 июля. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Сыктывкарца начали искать волонтеры. Они просили помощи у всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины. Позднее стало известно, что пропавший найден. Уточняется, что Созонов жив. Где и при каких обстоятельствах нашли сыктывкарца, не уточняется. Где он был все это время, также не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре нашли пропавшего 53-летнего мужчину (подробнее)