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Происшествия15 июля 2021 7:09

На шахтах Коми погибли два человека за два дня

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

13 и 14 июля на двух разных шахтах в Коми погибли два человека.

Первый несчастный случай на производстве произошел 13 июля в шахте «Заполярная». 47-летнего горнорабочего буквально раздавило куском породы. Предварительно, он работал с нарушением правил.

14 июля на шахте «Воргашорская» 47-летнего электрослесаря прижало комбайном к выработке. Травма оказалась смертельной. При этом он находился в запретной зоне без допуска к оборудованию, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Воркутаугль».

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