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Общество15 июля 2021 7:37

Малую объездную в Сыктывкаре начали асфальтировать

Источник:kp.ru
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Фото: мэрия Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

14 июля в Сыктывкаре начали укладывать асфальт на Малой объездной в районе пересечения с Октябрьским проспектом.

Напомним, работы на этой дороге начались 27 мая и продляться до 29 октября. За это время бывшую грунтовку обещают превратить в современную трассу.

Отремонтируют участок от ТРЦ «Макси» до поворота к железнодорожному переезду в микрорайоне Дырнос, это почти 3,5 километра. На это потратят свыше 191 млн рублей.

Обещают также сделать тротуар для подхода к любимому месту прогулок горожан на лыжах, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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