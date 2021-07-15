Администрация Ухты заплатит за искусанного бездомной собакой ребенка

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Ухтинский городской суд решил: взыскать с администрации Ухты компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.

Иск в интересах несовершеннолетнего подал прокурор Ухты. К участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Благотворительный фонд помощи животным «Добрый Город», который в данный момент занимается в городе отловом бездомных животных.

В ходе рассмотрения гражданского дела, нашел свое подтверждение факт причинения вреда здоровью ребенка, наличие нравственных страданий у последнего и причинение вреда безнадзорным животным.

Суд установил наличие причинно-следственной связи между бездействием администрации, которая не проконтролировала должным образом соответствующую работу подрядчика (третье лицо) по отлову безнадзорных животных, и нападением безнадзорной собаки на ребенка.

Суд счел разумным размер денежной компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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