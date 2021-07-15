Житель Сыктывкара отправится за решетку за уклонение от армии и сбыт наркотиков

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Житель Сыктывкара осужден за уклонение от призыва на военную службу и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В июле 2018 года и в сентябре 2019 года сотрудниками военного комиссариата Руфову М.М. лично и под расписку были вручены повестки о явке в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Однако он оба раза не явился.

В феврале 2020 года Руфов М.М. неоднократно покупал через интернет марихуану и потом сбывал ее. Тайники делала в гаражах, в садовых товариществах. Во время устройства одной из закладок и был задержан.

Подсудимый признал вину в уклонении от прохождения военной службы, вину в покушении на сбыт наркотиков и в сбыте наркотиков не признал.

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13 июля Руфов М.М. признан виновным по всем пунктам и осужден к 9 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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