Следком Коми установит причины гибели двух шахтеров, погибших во время работы

Следователи занялись выяснением причин гибели двух шахтеров в Воркуте Фото: Архив "КП"

Следственный комитет по Коми заинтересовался двумя несчастными случаями, произошедшими 13 и 14 июля на шахтах АО «Воркутауголь». Там во время работы погибли двое мужчин. На момент смерти им было всего 47 лет.

Уточняется, что при выполнении должностных обязанностей горнорабочий и электрослесарь получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

- В рамках проверочных мероприятий следователи СК намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам правовую оценку, - заключили в СК.

Информация о гибели мужчин стала распространяться в социальных сетях уже 13 июля, однако официальной информации до сих пор не было. Горожане массово выражают слова соболезнования семьям погибших. Известно, что мужчина, трудившийся горнорабочим был приезжим. Сейчас за его телом едет жена, чтобы похоронить его на родине.

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