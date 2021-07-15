Стали известны обстоятельства гибели двух рабочих шахт Коми

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В ООО «Северная Алмазная Компания» в Коми погибли двое сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.

Как сообщалось ранее, работники погибли на шахтах «Заполярная» и «Воргашорская». Первая трагедия произошла во вторник, 13 июля. При выполнении работ в шахте произошел сдвиг пород. Это привело к тому, что один из сотрудников получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второй смертельный случай произошел на следующий день, 14 июля. При выполнении работ одного из работников прижало комбайном к выработке. В результате сотрудник скончался. Сообщения об обоих случаях направили Госинспекцию труда. Обстоятельства смертей работников выясняются. Каждый из смертельных случаев будет расследовать комиссия.

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