За сутки в Сыктывкаре еще 103 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на четверг, 15 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в регионе заболели 284 человека, а за все время – 50 693. За последние сутки выздоровел 101 человек, а за весь период пандемии – 46021.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 103 случая, – говорится в сообщении.

В Ухте заболели 46 человек, а в Сосногорске – 22. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 3974 человека. За последние сутки с учета сняли 895 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За сутки зафиксировали три смертельных случая, а за весь период пандемии – 1097. На сегодняшний день от коронавируса привит 164 871 человек.

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