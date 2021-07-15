Бывший управленец СЖД из Коми расплатился за взятки

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Бывший заместитель начальника Северной железной дороги признан виновным в коррупции.

В 2016–2017 годах тогда еще начальник Сосногорского центра организации работы железнодорожных станций получил от одного предпринимателя более одного миллиона за незаконную перевозку грузов. А от другого – 450 тысяч за общее покровительство.

Приговором Сосногорского городского суда ему назначен штраф 5 миллионов рублей. Еще он шесть лет не сможет определенные посты в коммерческих организациях.

Суд учел, что коррупционер долго был под стражей до вынесения приговора, поэтому снизил штраф на один миллион. И освободил осужденного в зале суда.

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