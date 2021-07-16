Бесправный сыктывкарец присвоил номера с чужой машины

Фото: архив КП

Необычное уголовное дело слушалось на днях в Сыктывкарском городском суде. Житель Эжвы похитил госзнаки с чужого автомобиля, чтобы продолжать кататься на своем.

В 2020 году он был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда приговор звучал так: 300 часов обязательных работ и лишение прав на 3 года.

Его автомобиль не был поставлен на учет в ГИБДД. Поэтому он просто снял номер с чужой машины в одном из дворов Сыктывкара.

И вот новый приговор: 240 часов обязательных работ с лишением права управлением автотранспортными средствами на 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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