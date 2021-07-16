Для жителей Коми открыты еще несколько стран

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На заседании федерального оперштаба принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения и увеличении рейсов по ряду направлений.

С этой даты возобновляется сообщение с Франций по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

Чехия будет доступна по маршруту Москва – Прага с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию (по маршруту Санкт-Петербург – Вена 2 рейса в неделю), Бельгию (по маршруту Санкт-Петербург – Брюссель 2 рейса в неделю), Болгарию (по маршрутам Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – София, Санкт-Петербург – Варна, Санкт-Петербург – Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург – Варна с частотой 1 рейс в неделю), Венгрию (по маршруту Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с частотой 2 рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва – Салоники и Москва – Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва – Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва – Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, по маршрутам Москва – Сплит и Москва – Дубровник с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).

Также принято решение о возобновлении с 24 июля полётов из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска в иностранные государства с учётом распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №635-р и соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции, сообщают на сайте кабмина.

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