Житель Коми получил полтора года за комментарии в соцсети

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Приговором суда житель Усть-Вымского района Коми осужден за публичные призывы к экстремизму в интернете.

Почти два года, с июня 2018 года по октябрь 2020 года, он публиковал комментарии в различных сообществах социальной сети «ВКонтакте». Все они содержали призывы на совершение насилия в отношении представителей различных ветвей власти. Суд, исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу, что действовал мужчина целенаправленно – для возбуждения социальной розни.

За совершенное преступление осужденному назначено полтора года лишения свободы. Но так как он вину признал и с учетом других смягчающих обстоятельств, срок назначен условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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