В Коми подешевели яйца и колбаса, но подорожала капуста

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В Коми изменились цены на продукты за минувшую неделю. Так, стоимость на яйца, колбасы и чай снизились, а на капусту выросли. Подробнее об изменении цен рассказали в Комистате.

По данным ведомства, больше всего подорожала капуста. Цена на овощ выросла за последнюю неделю на 3%. Зато теперь на прилавках магазина можно найти огурцы (-6,5%), помидоры (-8,3%) и лук (-3,7%) по сниженной стоимости.

В цене также потеряли чай, яйца и колбасы. Сэкономить также получится на бытовой технике: стоимость на электропылессосы снизилась на 2,3%, а на смартфоны на 1,5%.

К слову, стоимость бензина и дизельного топлива никак не поменялась за последние семь дней.

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