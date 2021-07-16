За сутки в Сыктывкаре 99 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на пятницу, в Сыктывкаре зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

Всего в республике зафиксировали 283 новых случая. За все время в Коми заболели 50 976 человек. За последние сутки выздоровел 91 человек, а за все время – 46 112.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 99 случаев, – отметили в Роспотребнадзоре.

В Ухте заболели 45 человек, в Воркуте – 20, а в Сосногорске – 19. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 3938 человек. За сутки с учета сняли 48 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки в Коми скончались пятеро больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1102 смертельных случая. На сегодняшний день в регионе 168 697 человек сделали прививку от коронавируса.

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