В Коми 54-летний мужчина зарезал свою сожительницу

Житель Усть-Вымского района обвиняется в убийстве сожительницы Фото: Архив "КП"

В Усть-Вымском районе в одной из городских квартир разыгралась настоящая кровавая драма. Местный житель зарезал свою 52-летнюю сожительницу. Подробности трагедии раскрыли в пресс-службе СК по Коми.

По предварительной версии, 54-летний микунец вонзил нож в грудь и живот своей сожительницы во время пьяного конфликта. Несчастная скончалась от сильной кровопотери и тяжелых травм.

Уточняется, что пара вела асоциальный образ жизни и часто злоупотребляла алкоголем.

- Следствием собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины (подробности)