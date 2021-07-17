Житель села Коми забил насмерть сожительницу кулаками

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В Прилузский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя села Объячево, который убил свою сожительницу.

Как установило следствие, мужчина был пьян. Он разругался со своей сожительницей. Дело было у него дома. Фигурант ударил женщину несколько раз по голове. У нее хватило сил уйти, но травмы оказались смертельными. Уже у себя дома она скончалась, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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