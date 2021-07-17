Жительница Коми получила налоговый вычет за умершего супруга

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Житель Коми умер, едва успев оформить налоговый вычет. Получить его он не успел. Его супруге пришлось выбивать эти деньги через суд.

После смерти мужа женщина приняла наследство. Там был и неполученный налоговый вычет. Она обратилась в налоговую с соответствующим заявлением, но получила отказ. И тогда отправилась в суд.

Суд учел, что все документы скончавшимся супругом были поданы, и только смерть помешала ему получить деньги. Решение было принято в пользу вдовы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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