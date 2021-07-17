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Общество17 июля 2021 12:09

В Коми сняли с продажи 10 партий мяса

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

За полгода Роспотребнадзор по Коми провел 244 проверки точек общепита, производства и продажи продуктов питания.

В лаборатории ведомства были проведены десятки исследований на антибиотики, паразитов, химические и другие показатели безопасности мясной продукции для покупателей.

Проверяли предприятия и на соблюдение личной гигиены и санитарных правил на производстве или торговли. В ходе проверок за полгода было забраковано и снято с реализации 10 партий мясопродуктов общим объемом 23 килограмма, сообщает ведомство.

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