В Коми сняли с продажи 10 партий мяса

Фото: архив КП

За полгода Роспотребнадзор по Коми провел 244 проверки точек общепита, производства и продажи продуктов питания.

В лаборатории ведомства были проведены десятки исследований на антибиотики, паразитов, химические и другие показатели безопасности мясной продукции для покупателей.

Проверяли предприятия и на соблюдение личной гигиены и санитарных правил на производстве или торговли. В ходе проверок за полгода было забраковано и снято с реализации 10 партий мясопродуктов общим объемом 23 килограмма, сообщает ведомство.

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