В селе Коми водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото: УГИБДД по Коми.

Авария произошла в пятницу, 16 июля, в селе Сторожевск Корткеросского района Коми. Беспечный водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Подробности происшедшего сообщает БНК со ссылкой на региональное УГИБДД.

В 16:30 водитель выезжал задним ходом из двора на улице Интернациональная. В это время там проходила женщина 1946 года рождения. Они не заметили друг друга, и автомобиль сбил пенсионерку. У пострадавшей ушиб мягких тканей стопы и голени.

Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают. Травмированная пожилая женщина не смогла назвать марку и номера машины.

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