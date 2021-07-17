В Сыктывкаре горел многоквартирный дом

Фото: архив КП

Пожар произошел в пятницу, 16 июля, в Сыктывкаре. Тревожное сообщение поступило в 20:09.

Пожарные немедленно выдвинулись на улицу Малышева, где, по словам очевидцев, огонь полыхал в квартире жилого дома. Через пять минут 17 огнеборцев на шести единицах техники уже были на месте происшествия.

К этому времени из многоквартирного дома самостоятельно эвакуировались 7 человек. Огонь был полностью ликвидирован за 24 минуты.

За это время выгорело 8 квадратных метров в одной из квартир. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

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