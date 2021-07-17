В Коми утонул еще один подросток

Фото: архив КП

Водная стихия продолжает собирать свои жертвы. В Ижемском районе Коми утонул 12-летний подросток. Трагедия произошла в пятницу, 16 июля.

Мальчик купался на реке Печора около деревни Пиль-Егор. Он шел по отмели и провалился в яму на глазах товарища. Такое часто случается на реках Коми, где много коварных воронок.

Самостоятельно жители найти тело ребенка не смогли. Сегодня, 17 июля, с 7 часов утра на реке в районе работают водолазы Ухтинского аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС, сообщает «Комиинформ».

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