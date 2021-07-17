Дачники Сыктывкара одержали очередную победу в борьбе с «Газпромом» за свои участки

Фото: архив КП

Эта история длится уже более 10 лет. Несколько дачных участков в сыктывкарском Дырносе оказались на территории магистрального газопровода. «Газпром трансгаз Ухта» требует снести на них все строения, вплоть до теплиц.

Однако суды разных инстанций неоднократно вставали на сторону дачников. И вот очередное известие: третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на решение об отказе требований газовиков к владелице дачи в садоводческом товариществе «Коммунальник», сообщает БНК.

Этот участок существует с 1975 года. Последняя владелица приобрела его в 2016 году. Она и судится с «Газпромом».

Газопровод Микунь-Сыктывкар был построен за четыре года до появления садового товарищества «Коммунальник». С нарушением проектной документации в части фактического его расположения в районе будущего размещения земель СТ «Коммунальник».

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