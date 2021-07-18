Сыктывкарка пыталась спасти тонущего в реке мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 июля, в Сыктывкаре местная жительница пыталась спасти тонущего в реке мужчину, но, к сожалению, он погиб. Об этом горожанка рассказала в сообществе «Моя Эжва» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, трагедия произошла на лодочной станции в Эжвинском районе. Мужчина отдыхал на реке Вычегда со своим 11-летним сыном и другом. Около трех часов дня он зашел в воду и стал тонуть. Увидев это, сыктывкарка бросилась в воду. Женщина попыталась спасти утопающего, но, к сожалению, у нее ничего не вышло. В результате мужчина погиб. По словам горожанки, тело унесло течением примерно на полкилометра.

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