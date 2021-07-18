В Сыктывкаре котенку отрезали лапу: возбуждено уголовное дело

Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре котенку отрезали лапу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Инцидент произошел еще в мае в Дырносе. Котенок убежал на улицу, а домой уже изувеченным: кто-то отрезал ему левую переднюю лапу. Ветеринары подтвердили, что животное пострадало по вине человека.

Хозяева написали заявлению в полицию, и правоохранители начали проводить проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Согласно законодательству, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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