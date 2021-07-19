В Сыктывкаре при неизвестных обстоятельствах погиб 26-летний парень

Фото: Лиза Алерт.

Сообщение о пропавшем 26-летнем парне местный поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил буквально накануне. Парня искали все и вся, всем миром. Целых пять дней. И вот печальные известия. В сети появилось сообщение «Найден. Погиб».

Напомним, Дмитрий Смолин ушел из дома 14 июля, с тех пор о нем не было известий. Молодого мужчину искала полиция и добровольцы. Вчера стало известно, что он найден погибшим.

Традиционно поисковый отряд не сообщает подробности произошедшего. Люди в соцсетях соболезнуют родным и близким молодого человека: «Если это он, то его нашли рядом с медвежкой строитель», «Такой молодой, жить и жить! Соболезнования близким!»

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