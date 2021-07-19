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Здоровье19 июля 2021 11:09

В Сыктывкаре 25% работников образовательных учреждений прошли вакцинацию от COVID-19

Источник:kp.ru
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В детсадах и школах Сыктывкара увеличивается количество вакцинированных сотрудников

В детсадах и школах Сыктывкара увеличивается количество вакцинированных сотрудников

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре вакцинацию от коронавируса прошли 25% работников сферы образования. Такие данные были озвучены в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии города.

Уточняется, что из более 4 тысяч работников образовательных учреждений 800 человек привились, 330 работников имеют официальные медотводы от вакцинации, 440 уже переболели.

- Остальные стоят в очереди на вакцинацию на конец июля и август, - заявила заместитель начальника управления дошкольного образования Наталья Боровкова.

Добавим, что к новому учебному году процедура вакцинации уже должна быть завершена.

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