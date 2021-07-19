За сутки в Сыктывкаре 106 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 19 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 87 человек, а за все время – 46380. За последние сутки зафиксировали 282 новых случая заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 51 823.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 106 случаев, – говорится в сообщении.

В Ухте за сутки заболели 44 человека, в Сосногорске – 23, а в Усинске – 22. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 4289 человек. За сутки скончались четверо больных коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 1117 смертельных случаев среди пациентов с таким диагнозом. На сегодняшний день в республике 174 063 человека сделали прививку от коронавируса.

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