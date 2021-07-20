В Сыктывкаре игроки в пляжный волейбол спасли тонущего мужчину

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В Сыктывкаре местные жители спасли человека, который чуть не утонул. Мужчине резко стало плохо и он упал в воду, говорят очевидцы.

Как уточняет издание «Комиинформ», на помощь тонувшему рыбаку пришли игроки в пляжный волейбол. Сыктывкарцы заметили человека в воде и сразу же бросились спасать мужчину на тот берег.

Прибывшие на место ЧП спасатели и медики осмотрели пострадавшего. Оказалось, что рыбак был в нетрезвом состоянии и в госпитализации не нуждался. Однако спасатели все-таки решили эвакуировать мужчину домой, чтобы избежать дальнейших трагических последствий.

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