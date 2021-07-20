В Коми осудили женщину за нападение с ножом на своего сожителя

Жительница Воркуты осуждена за покушение на убийство сожителя Фото: архив "КП"

В Коми жительница Воркуты выслушала приговор по статье «Покушение на убийство». Осужденная напала с ножом на своего сожителя и нанесла ему глубокое ранение груди. Только благодаря быстрому медицинскому вмешательству мужчине удалось выжить.

Как уточнили в пресс-службе СК по Коми, конфликт между парой возник еще в апреле этого года. Сожители выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Женщина в порыве эмоций набросилась на своего возлюбленного с ножом и ранила его. Пострадавшему удалось выбить холодное из рук осужденной, успокоить ее и самому вызвать медиков и полицию.

- Приговором суда 40-летней подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - заключили в ведомстве.

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