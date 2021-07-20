В Коми разыскивают родственников павшего солдата Великой Отечественной войны

В Прилузье ищут родственников павшего на войне солдата Фото: архив "КП"

Жители села Ношуль, что в Прилузском районе Коми, разыскивают родственников павшего во время кровопролитной битвы в годы Великой Отечественной войны Алексея Трофимова. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Останки солдата нашли при проведении поисковых работ в Киришах Ленинградской области. Мужчина считался все это время без вести пропавшим. Последний раз родственники слышали о нем в 1941 году перед Новым годом, 30 декабря, затем связь просто прервалась.

В планах местной администрации перезахоронить останки Алексея Трофимова на малой родине и найти близких погибшего.

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