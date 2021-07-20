В Сыктывкаре еще 103 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 20 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 105 человек, а за все время – 46485. В Коми зафиксировали 280 новых случаев заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 52 103.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 103 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 71 человек, а в Сосногорске – 25. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 4474 человека. За последние сутки с учета сняли 557 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За сутки в Коми зарегистрировали шесть новых смертельных случаев среди больных коронавирусом. Всего в Коми скончались 1123 человека с таким диагнозом. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 176 764 человека.

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