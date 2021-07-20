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Происшествия20 июля 2021 14:21

В карьере под Сыктывкаром обнаружен труп 26-летнего парня

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре трагически погиб 26-летний уроженец Сторожевска Корткеросского района. Его тело было обнаружено сегодня, 20 июля, утром в Выльгортском озере, сообщает БНК.

По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Молодой человек решил покупаться и ушел на дно. О происшествии в службу спасения сразу же сообщили очевидцы.

По данному факту начата доследственная проверка.

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